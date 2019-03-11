Фонд президентских грантов получил более 2 тыс. проектов за 5 дней до завершения конкурса

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Фонд президентских грантов получил на первый в 2019 году конкурс более 2 тыс. проектов за пять дней до окончания приема заявок. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе фонда.

"Фонд президентских грантов уже получил более 2 тыс. проектов, свыше 10 тыс. находятся в стадии заполнения", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что прием заявок на следующий конкурс, второй в 2019 году, пройдет с 10 июня по 31 июля.

В помощь участникам конкурсов Фонд президентских грантов подготовил и разместил на своем сайте онлайн-курс "Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта", состоящий из 10 уроков с короткими видео и практическими заданиями. Курс уже прошли 1050 человек.

Как сообщил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, подача заявок на первый конкурс президентских грантов 2020 года будет организована уже в октябре-ноябре текущего года. Сдвиг сроков приема заявок, по его словам, связан с тем, что фонд планирует зафиксировать время проведения конкурсов так, чтобы у НКО была возможность реализации проектов длительностью до полутора лет в рамках каждого из проводимых конкурсов, а их финансирование начиналось раньше.

"На протяжении двух предыдущих лет мы проводили два конкурса в год, - напомнил Чукалин. - Получается, что в начале года идет конкурс, и финансирование проектов начинается с середины года". "Чтобы помочь НКО, мы сдвигаем сроки, соответственно, уже сейчас в октябре и ноябре проведем прием заявок на первый конкурс следующего года, и за счет этого сможем быстрее объявить победителей", - пояснил он. Они станут известны уже в феврале 2020 года, а с 1 марта смогут начать реализовывать проекты, добавил глава фонда.

Чукалин также считает, что курс на увеличение объемов грантовой поддержки проектов в области культуры и искусства, связанных с краеведением, народным творчеством и сохранением исторического наследия, заданный президентом России Владимиром Путиным, даст второе дыхание небольшим населенным пунктам, которые смогут привлечь туристов, если смогут предложить интересный туристический маршрут, "краеведческую тропу".

О президентских грантах

На предоставление грантов в федеральном бюджете на 2019 год предусмотрено 8 млрд рублей. Такая же сумма предусмотрена на 2020 и 2021 годы.

Конкурсы в целях обеспечения государственной поддержки НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. С 2007 по 2016 годы конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов.

В течение 2017-2018 годов Фонд президентских грантов организовал четыре конкурса, в которых приняли участие 16 814 НКО. Всего ими было подано 35 184 социально значимых проектов. По итогам четырех конкурсов было поддержано 6 786 проектов на общую сумму 14,5 млрд рублей.