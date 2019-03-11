Консул РФ: удерживающий дочь в Стамбуле гражданин Турции затягивает ее возвращение матери

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Гражданин Турции, незаконно удерживающий десятилетнюю дочь (гражданку РФ) намеренно затягивает исполнение решения суда по возвращению ребенка матери и отказывается предоставлять информацию российским консулам. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что специальная комиссия по проблемам соотечественников за пределами РФ при комитете Госдумы в апреле планирует приехать в Турцию, чтобы встретиться с несовершеннолетней россиянкой. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу на ближайшей встрече также обсудят вопрос возвращения девочки матери.

"Причина (затягивания процесса по возвращению девочки - прим. ТАСС) во многом кроется в использовании стороной защиты различных юридических уловок с целью максимального оттягивания исполнения решений суда и фактической передачи [дочери] матери. Отец ... на связь с Генконсульством не выходит, предоставлять информацию отказывается", - сообщили в Генконсульстве РФ, добавив, что находятся в постоянном контакте с матерью девочки.

По информации Генконсульства, российская сторона многократно обращалась к властям Турции на разных уровнях, но те "указывают на гражданско-правовой характер спора между бывшими супругами и необходимость его урегулирования в рамках правовой системы Турции". В частности, в декабре 2018 года Генконсульство направило в турецкий МИД дипломатическую ноту с просьбой помочь найти адрес проживания девочки в Турции и организовать с ней встречу. Сообщается, что ответа от турецкой стороны нет до сих пор.

Мать девочки Зарина Албегонова познакомилась с турецким гражданином во время учебы в университете в США. В 2004 году они зарегистрировали брак в Северной Осетии и переехали в Турцию, однако этот брак не был легализован на территории ближневосточной страны. В 2008 году у пары родилась дочь, а в 2010 году еще одна девочка, сейчас живущая с матерью. Бывший муж Албегоновой забрал старшую дочь в 2011 году, в 2012 году уголовный суд Стамбула приговорил мужчину к пяти месяцам условно за похищение ребенка.