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Трамп поддержал постоянное использование летнего времени в США

В соответствии с решением Конгресса 2007 года переход на летнее время осуществляется во второе воскресенье марта

ТАСС, 11 марта. Президент США Дональд Трамп в понедельник высказался в поддержку использования в США летнего времени на постоянной основе.

"Я поддерживаю переход на постоянное летнее время", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Летнее время было впервые введено в США в 1918 году распоряжением 28-го президента страны Вудро Вильсона (1856-1924). Однако год спустя законодатели высказались против перехода. Лишь в 1966 году в США был принят закон, установивший текущий порядок перевода стрелок часов дважды в год. Согласно одобренной позже поправке, любой штат или территория могли выйти из-под его действия.

В соответствии с решением Конгресса США 2007 года переход на зимнее время осуществляется в первое воскресенье ноября, а на летнее - во второе воскресенье марта.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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