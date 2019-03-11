Трамп поддержал постоянное использование летнего времени в США

ТАСС, 11 марта. Президент США Дональд Трамп в понедельник высказался в поддержку использования в США летнего времени на постоянной основе.

"Я поддерживаю переход на постоянное летнее время", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Летнее время было впервые введено в США в 1918 году распоряжением 28-го президента страны Вудро Вильсона (1856-1924). Однако год спустя законодатели высказались против перехода. Лишь в 1966 году в США был принят закон, установивший текущий порядок перевода стрелок часов дважды в год. Согласно одобренной позже поправке, любой штат или территория могли выйти из-под его действия.

В соответствии с решением Конгресса США 2007 года переход на зимнее время осуществляется в первое воскресенье ноября, а на летнее - во второе воскресенье марта.