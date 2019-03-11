Региональные операторы по вывозу ТБО указали на некорректность ряда оценок в докладе ОНФ

ТАСС, 11 марта. Ассоциация "Чистая страна", объединяющая региональных операторов по вывозу коммунальных отходов в РФ, указала на некорректность отдельных приемов, использованных Общероссийским народным фронтом для анализа первых итогов реформы в отрасли, и предложила переосмыслить доклад. Копия письма ассоциации в ОНФ есть в распоряжении ТАСС.

Доклад ОНФ представил руководитель исполкома организации Михаил Развожаев 4 марта. В нем, в частности, говорится, что 34 субъекта РФ из 85 не заложили в свои документы целевые показатели реформы мусорной отрасли по доле отходов, которые должны поступать на сортировку и переработку. Также фронт проанализировал по данным 2017 года региональных операторов, которые получили тендеры, и выявил 20 ненадежных компаний по признаку очень маленького штата и объема собственных фондов. Сверх этого ОНФ указал на субъекты РФ, где установлены очень высокие тарифы на вывоз мусора.

"В отношении списка "мутных" региональных операторов сообщаем, что юридические лица, которым по итогам проведенных в установленном порядке конкурсных отборов присвоены статусы региональных операторов, соответствуют требованиям, предъявляемым к участникам конкурсных отборов в соответствии с законодательством РФ. Сравнение прогнозной необходимой валовой выручки, уставного капитала и срока действия соглашения не могут свидетельствовать о том, что региональные операторы могут не исполнить принятые на себя обязательства. Таким образом, представленный анализ требует уточнения", - говорится в письме "Чистой страны" в ОНФ.

В докладе фронта к ненадежным компаниям причислены "Дюртюлимелиоводстрой" и "Эко-сити" в Башкортостане, "Автоспецтранс" в Карелии, "Андезит" и "Полигон" на Чукотке, "Вторгеоресурс" в Алтайском крае, "Вторма +" в Пензенской области, "Гринта" в Татарстане, "Дагэкосити", "Лидер" и "Даг-Эко-дом" в Дагестане, "Коммунальщик" в Республике Алтай, "Магнит" в Омской области, "Растрим-МО" в Московской области, "Управляющая компания "Зеленая роща" в Орловской области, "Центр экологической безопасности" в Белгородской области, "Эко-Пронск" в Рязанской области, "Экостандарт" в Нижегородской области, "Экосистема" в Ульяновской области и "Экотранс" в Воронежской области.

"Чистая страна" также указала, что среднесписочная численность сотрудников региональных операторов, на которую ссылается ОНФ, не "позволяет сделать системные выводы о возможности исполнять принятые на себя обязательства".

В ассоциации предложили пересчитать число зон деятельности региональных операторов, список регионов, где не были проведены тендеры на их отбор, и количество субъектов, которые не включили целевые показатели реформы в свои документы. Также "Чистая страна" указала, что сравнивать тарифы на вывоз мусора, установленные из расчета за кв. м и одного проживающего человека неправильно.