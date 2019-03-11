Льготу на приобретение комплектов спутникового ТВ дадут жителям ряда смоленских деревень

ТАСС, 11 марта. Операторы спутникового телевидения предоставят оборудование по льготной цене жителям 709 населенных пунктов Смоленской области, неохваченных сигналом цифрового ТВ. Об этом сообщается в понедельник на сайте администрации региона.

Отключение аналогового телевизионного вещания в РФ будет проходить в три этапа и завершится 3 июня 2019 года. Пользователям телевизоров, которые были приобретены до 2012 года, необходимо купить приставки DVB T2, а также проверить телеприемники более позднего года выпуска на предмет поддержки данного стандарта.

"В ходе заседания [по подготовке к отключению аналогового вещания] акцентировалось внимание на неохваченных цифровым сигналом населенных пунктах - речь идет о части Ершичского, Угранского и Темкинского районов. Согласно прозвучавшей информации, вне охвата цифровым сигналом находятся 709 населенных пунктов. Для их жителей операторы спутникового телевидения предоставят оборудование по льготной цене", - говорится в сообщении.

В отдаленных населенных пунктах, где нет магазинов электроники, телевизионные приставки будут продаваться в отделениях "Почты России", а почтальоны помогут заказать необходимое оборудование для пенсионеров. В настоящий момент цифровое телевидение доступно для 98,8% жителей Смоленской области, уточнили в пресс-службе администрации региона.

На базе многофункциональных центров региона в ближайшее время будет запущена горячая линия. Пока консультации по вопросам приема цифрового телевидения, выбора и подключения оборудования можно получить по федеральному многоканальному телефону, говорится в сообщении.