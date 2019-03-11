Право на коллекцию. В Амстердаме рассмотрели апелляцию по делу о скифском золоте

Российская сторона настаивает на решении вопроса в Нидерландах, так как считает, что украинский суд не сможет принять справедливое решение

АМСТЕРДАМ, 11 марта. /ТАСС/. Апелляционные слушания по делу о скифском золоте прошли в понедельник в Амстердаме. Перед судьями выступили адвокаты крымских музеев и Украины, которые представили свои позиции относительно принадлежности уникальной коллекции, а также представитель Музея Алларда Пирсона, который пояснил, почему экспонаты до сих пор хранятся в столице Нидерландов. Спор продолжается Сначала слово было предоставлено украинской стороне. Представляющий ее адвокат Мартен Сандерс заявил, что Киев продолжает настаивать на том, что в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО (о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности) 1970 года и голландскими законами коллекция должна быть возвращена суверенному государству, то есть в данном случае Украине.

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"Многие детали этого дела были объяснены судьям ранее (в письменной форме - прим. ТАСС), - добавил он в беседе с ТАСС. - То, что объясняется сегодня, находится на поверхности, это быстрое повторение уже представленных аргументов. Надеюсь, это поможет судьям принять решение". Представляющая российскую сторону адвокат Мариэль Коппенол-Лафорс заявила, что, "основываясь на договоре о займе между Музеем Алларда Пирсона и крымскими музеями, скифское золото должно быть возвращено крымским музеям". "В соответствии с голландскими и украинскими законами, крымские музеи обладают всеми правами на эти ценности", - указала она. "Крымские музеи являлись хранителями уникальной коллекции артефактов во время выставки и по-прежнему остаются таковыми, - продолжила Коппенол-Лафорс. - Все экспонаты были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет научной, исследовательской и археологической работы. Крайне важно для крымских музеев, населения Крыма, работников музея, ученых и исследователей, чтобы уникальная коллекция не была оторвана от своей истории, контекста и документации по политическим причинам". Она заверила судей, что экспонаты ожидает воссоединение с коллекциями в Крыму и что объекты будут бережно охраняться, как это было всегда. Коппенол-Лафорс подчеркнула, что "голландский закон о культурном наследии и международные законы и правила, на которые ошибочно опирается Украина, служат для того, чтобы защитить культурное наследие от грабителей, воров и дилеров, но не для того, чтобы защищать государство от музеев, где это культурное наследие всегда хранилось и выставлялось на общественное обозрение". "Это представляет собой злоупотребление правилами с исключительно политическими целями, - считает адвокат. - Голландский закон о культурном наследии вообще неприменим в данной ситуации. Он может применяться в том случае, если культурные ценности были "незаконно ввезены" в Нидерланды путем "незаконного экспорта" из Крыма". "Однако Украина выдала формальную лицензию на экспорт и формально одобрила соглашение о займе между музеями", - отметила она. Между двух огней В начале слушаний слово также было предоставлено адвокату Полу Лубу, представляющему интересы Университета Амстердама (которому принадлежит Музей Алларда Пирсона - прим. ТАСС).

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Учреждение, по его словам, по сути, оказалось меж двух огней, поскольку права на выставляемые объекты по завершении выставки предъявили две стороны - Украина и крымские музеи. "Музей Алларда Пирсона убежден, что действует правильно и учитывает интересы всех сторон, позволяя крымским музеям и Украине объяснить причину своих притязаний на коллекцию, не принимая поспешных решений, пытаясь найти решение, устраивающее обе стороны, и храня в целости и сохранности оспариваемые объекты, - сказал адвокат. - Музей хочет передать объекты стороне, которая является их законным обладателем, и избежать возможности получения иска по ответственности или судебного разбирательства". Принадлежность не определена Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину. Однако российская сторона настаивает на том, чтобы этот вопрос был урегулирован в Нидерландах, так как украинский суд не сможет принять честное решение. "Музеи Крыма не смогут рассчитывать на честный суд в Киеве. Крымские музеи не смогут найти адвокатов, которые будут представлять их на Украине, поскольку адвокаты будут опасаться мер со стороны Украины, - отметила Коппенол-Лафорс. - Более того, директорам музея запрещен въезд на Украину. Все это говорит о том, что спор о праве обладания между Украиной и крымскими музеями должен быть решен голландским апелляционным судом". Как сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, судьи "назначили 11 июня в качестве предполагаемой даты вынесения решения". При этом в соответствии с установленными правилами у инстанции есть право переносить дату вынесения решения. Ранее в беседе с ТАСС Коппенол-Лафорс заметила, что вердикт может быть оглашен и через полгода. О скифском золоте Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года.