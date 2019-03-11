Опорные школы РАН начнут работать с 1 сентября 2019 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Опорные школы Российской академии наук (РАН) откроются в регионах РФ с 1 сентября 2019 года, сообщила министр просвещения Ольга Васильева в эфире телеканала "Россия-1".

"Действительно, [опорные] школы начнут работать с 1 сентября 2019 года, то есть это будущий учебный год, - сказала министр. - <...> Если вы посмотрите на географию отобранных школ, то они находятся в регионах, где есть институты Российской академии наук, есть федеральные университеты, есть центры научно-исследовательские".

По ее словам, внедрение системы опорных школ направлено на обеспечение экономического рывка России, для которого потребуется появление в стране до 10 тыс. молодых ученых ежегодно. "Понятно, что главная задача - это с малых лет воспитать человека, который свяжет свою жизнь с наукой", - пояснила Васильева.

Ранее Минпросвещения, РАН и группа компаний "Просвещение" запустили проект по созданию опорных школ РАН. Всего в пилотном проекте примут участие 110 школ из 32 субъектов РФ. На закупку нового оборудования для таких школ будет выделено более 1 млрд рублей. Состав участников экспериментальной программы был сформирован представителями РАН с учетом близости научных институтов, крупных федеральных и национальных исследовательских университетов.

Как ранее заявил президент РАН Александр Сергеев, опорные школы будут переданы из муниципального в региональное подчинение: губернаторам и руководителям регионов "фактически вменят в обязанность заботу об этих школах".