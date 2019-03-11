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Александр Емельяненко покинул СИЗО после 10 суток ареста за неповиновение полиции

Спортсмена задержали в Кисловодске 1 марта после ДТП

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 11 марта. / ТАСС/. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко покинул ставропольский СИЗО после 10 суток административного ареста за неповиновение полиции, передает корреспондент ТАСС.

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Емельяненко был задержан в Кисловодске 1 марта после ДТП. Боец находился в состоянии опьянения, на требования сотрудников полиции предъявить документы на машину он ответил отказом, стал выражаться в адрес автоинспекторов нецензурной бранью, угрожал физической расправой, после чего начал движение на автомобиле по тротуару и попытался скрыться. Машина нарушителя была блокирована, сам он задержан.

Кисловодский городской суд 2 марта отправил Емельяненко под административный арест на 10 суток по ст. 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") КоАП РФ. Также 7 марта мировой суд в Кисловодске постановил лишить Емельяненко на полтора года водительских прав и оштрафовать на 30 тыс. рублей по ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к 4,5 года заключения за совершение насильственных действий сексуального характера, в ноябре 2016 года он освободился условно-досрочно. На счету 37-летнего Емельяненко в ММА 28 побед, семь поражений и одна ничья.

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