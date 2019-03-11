В Москве простятся с Владимиром Этушем

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Москвичи проводят во вторник в последний путь народного артиста СССР Владимира Этуша, скончавшегося 9 марта на 97-м году жизни. Церемония прощания пройдет в Театре имени Вахтангова, где более 70 лет прослужил актер. Потом состоится кремация на Троекуровском кладбище, а урна с прахом замечательного артиста будет захоронена на Новодевичьем кладбище уже в среду, 13 марта, сообщил ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

"Сегодня с 10:00 до 12:30 [мск] пройдет церемония прощания с Владимиром Абрамовичем Этушем на основной сцене Театра Вахтангова, куда мы приглашаем всех зрителей и поклонников выдающегося артиста", - сказал Крок. "По окончании церемонии прощания Этуш будет кремирован на Троекуровском кладбище Москвы, куда поедут только артисты, коллеги и родственники", - подчеркнул директор Вахтанговского театра. Он обратил внимание на то, что урна с прахом Этуша будет захоронена в среду, 13 марта, в семейном склепе на Новодевичьем кладбище Москвы.

Когда в субботу, 9 марта, не стало Этуша, то короткое сообщение о его смерти мгновенно вызвало поток откликов. Соболезнования в связи с уходом Этуша выразили президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, министр культуры Владимир Мединский. Люди писали в социальных сетях и несли цветы к Театру Вахтангова, на фасаде которого был установлен портрет Этуша. С болью от невосполнимости утраты отзывались об Этуше его коллеги - артисты театра и кино, деятели искусства и культуры, причем каждый находил свои собственные слова.

"Этуш - мастер, мэтр Вахтанговского театра. Его знали и любили все, - написала старейшая актриса Театра имени Вахтангова, народная артистка СССР Юлия Борисова, отправив свое сообщение на почту корреспонденту ТАСС. "В Щукинском училище Этуш был моим педагогом и ставил со мной один из студенческих спектаклей", - напомнила актриса, которая в дальнейшем, по ее словам, не раз играла в спектаклях вместе с Этушем на вахтанговской сцене. "Он - великолепный партнер, уход Владимира Этуша - это большая потеря для театра и нашего искусства", - убеждена Борисова.

"Настоящим бойцом" назвала Этуша его коллега по Вахтанговскому театру, народная артистка РФ Ирина Купченко. "Это был боец, он воевал в Великую Отечественную войну, был тяжело ранен, но все преодолел и всю жизнь оставался бойцом. Он и машину-то водил до 92 лет", - сказала Купченко в беседе с корр. ТАСС. "Этуш выходил на сцену до последнего, он хотел играть невероятно, мечтал о новой роли, он никогда не сдавался", - заметила актриса.

Очень проникновенные слова нашел для Этуша художественный руководитель Театра имени Вахтангова, режиссер Римас Туминас, написавший колонку для ТАСС, которую назвал так: "Он унес спектакли с собой, закрыл зрительный зал". "Без Этуша спектакли будут совершенно не те", - считает худрук. "Роли подбирались, были посвящены ему, и никто, наверное, не смог бы его заменить, и не надо. Лучше уж останется он в доброй памяти, - и в доброй памяти театра, и в жизни театра, и истории театра", - написал он.

Из биографии Этуша

Из биографии Владимира Этуша известно, что родился он в Москве. А вот с годом рождения вышла путаница: его мама изменила в документах год рождения сына с 1922-го на 1923-й. Хотела, чтобы он пошел в армию попозже. Но жизнь распорядилась по-своему.

В 1941 году Этуш поступил вольнослушателем в Щукинское училище. Но грянула война, и он, несмотря на бронь, добровольцем ушел на фронт. Служил в части, которая формировалась на Кавказе. Воевал в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медалями.

В 1944 году в связи с тяжелым ранением был демобилизован. В 1945 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Евгения Вахтангова. С тех пор участник Великой Отечественной войны, актер Владимир Этуш считал, что у него два дня рождения: 6 мая, когда он появился на свет, и 9 мая - День Победы.

Творческая жизнь Этуша, начавшаяся в победном 1945-м, продолжалась почти 75 лет. За это время он исполнил более ста ролей. На сцене он играл в пьесах Шекспира, Мольера, Бернарда Шоу, в знаменитой сказке Карло Гоцци "Принцесса Турандот". В кино дебютировал в 1953 г. в историческом фильме Михаила Ромма "Адмирал Ушаков", затем снимался в легендарной "Кавказской пленнице", в экранизации "Двенадцати стульев", в картинах "Иван Васильевич меняет профессию" и "Приключения Буратино", в мюзикле "Тридцать первое июня".

Однако сам артист выделял из этой галереи лишь несколько образов, называя Саахова в "Кавказской пленнице", кровельщика Купо в "Западне", Журдена в "Мещанине во дворянстве". Конечно, Владимир Абрамович был чрезмерно строг к себе. Но, возможно, большой актер так и должен подходить к своему творчеству, стараясь соответствовать раз и навсегда высоко поднятой планке. В последние годы он был занят в нескольких спектаклях, в числе которых "Пристань", "Окаемовы дни" по пьесе Александра Афиногенова "Машенька" и "Бенефис" по пьесе Надежды Птушкиной, где Этуш впервые за свою долгую карьеру предстал в женском образе.

Успехи мастера были отмечены множеством наград. Этуш - лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, отмечен премиями "Кумир", "Хрустальная Турандот", "Звезда театрала", он - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Владимир Абрамович говорил, что после смерти Зельдина остался самым старшим народным артистом СССР.