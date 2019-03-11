"Известия": приложение ОНФ с картой проблемных дорог совместят с системой Минтранса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Мобильное приложение "Убитые дороги", запущенное Общероссийским народным фронтом (ОНФ) для определения проблемных дорог в России, интегрируют с информационной системой Минтранса. Об этом во вторник сообщает газета "Известия".

Проект "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" был запущен в феврале 2017 года. На интерактивной карте россияне могут отмечать участки автодорог, которые, как считают граждане, нуждаются в ремонте. В августе 2018 года ОНФ запустил мобильное приложение "Убитые дороги", с помощью которого граждане могут отправлять свои замечания по качеству российских автодорог.

"Через несколько месяцев произойдет интеграция, после чего заявки, которые направляются на "Карту убитых дорог", будут моментально перенаправляться на портал "Добродел" и автоматически попадать на стол чиновникам", - приводит издание слова депутата Госдумы от Псковской области, лидера движения "Убитые дороги" Александра Васильева. Он добавил, что приложение решили интегрировать с разработанной Минтрансом информационной системой контроля за расходованием средств дорожных фондов, поскольку не все чиновники желают пользоваться приложением.

В Минтрансе "Известиям" подтвердили, что ведется работа по интеграции с мобильным приложением, а также идет взаимодействие по линии Российского дорожного научно-исследовательского института.

Число участников движения "Убитые дороги" насчитывает порядка 200 тыс. человек из всех регионов России. Объединение курирует проект "Карта убитых дорог", который собирает от жителей страны информацию о проблемных участках на трассах, аккумулирует ее и наносит на интерактивную карту. На данный момент по подсчетам активистов, в стране насчитывается более 36 тыс. участков, требующих ремонта и провоцирующих аварийные ситуации на дорогах.