Власти Алеппо восстанавливают рынок аль-Мадина, отнесенный к всемирному наследию ЮНЕСКО

АЛЕППО /Сирия/, 12 марта. /ТАСС/. Власти Алеппо активно восстанавливают Сук аль-Мадина, который считается самым крупным крытым рынком в мире с многовековой историей. Закопченные от сильнейших пожаров и простреленные пулями своды древнего рынка освещены электрическими фонарями, вместо выстрелов эхом отдаются удары строительных молотков. Здесь трудятся 50 специалистов, объект исторический, поэтому работы ведутся только вручную.

"Главное для нас, что каменные своды, которые покрывают весь рынок, в целом не пострадали. Крыша - это, пожалуй, главная деталь в конструкции традиционных восточных рынков. Из-за этой архитектурной особенности здесь всегда поддерживается комфортная температура: зимой тепло не уходит, а летом сохраняется прохлада", - говорит инженер Басель Захир.

Исторически рынок аль-Мадина состоял из нескольких небольших суков (крытых рынков) или базаров, большинство из которых появились в городе еще в XIV веке. Все они по названиям ремесленных мастерских или продаваемых товаров имели собственные имена: в суке аль-Атик приобретали кожу, в суке аль-Хирадж - уголь и дрова, а в суке ас-Сабун - мыло.

На богатом рынке издавна можно было купить все, что душе угодно. Здесь столетиями торговали иранскими шелками, медными украшениями, тканями, золотом, индийскими специями и красителями, высококачественной шерстью, бараньими шкурами, сувенирами, мясными тушами, а также свежими овощами и фруктами. Возле магазинов располагались многочисленные мастерские ремесленников.

Все это великолепие с более чем 1550 лавками, а также с караван-сараями или ханами, которые тоже обладали собственными именами и где останавливались на постой приехавшие издалека торговцы, растянулось на 14 км в длину его сводчатых алей. Большинство из этих построек представляли собой настоящие памятники восточной архитектуры с красиво оформленными фасадами и тяжелыми входными дверями, что в итоге заставило ЮНЕСКО в 1986 году отнести рынок аль-Мадина к всемирному наследию человечества.

Государственный проект

Но даже этот шаг не спас торговую жемчужину Востока: некоторые рынки и караван-сараи были разрушены до основания, а другие получили серьезные повреждения в ходе интенсивных боев сирийской армии с международными террористическими группировками. Во время тяжелейших боев за Алеппо террористы использовали длинные, подземные коридоры для быстрого перемещения внутри квартала. Рынок переходил из рук в руки, порой по несколько раз за день.

Ситуацию усугубил и очень сильный пожар 2012 года: боевики в течение двух дней обстреливали с территории рынка позиции правительственных войск, не позволяя торговцам пройти к своим лавкам, чтобы потушить огонь и спасти имущество и товары. В итоге сгорело более 500 лавок, практически полностью выгорел примыкающий к древней городской цитадели текстильный рынок.

Оценивая масштабы ущерба после освобождения города от террористов, власти предположили, что восстановление архитектурных памятников может занять не менее 10 лет, однако, судя по темпам, которые взяли сегодня строители, вернуться к полноценной работе Аль-Мадина сможет значительно раньше. "Восстановление рынка - полностью государственный проект, он финансируется сирийским правительством. Работать мы начали несколько месяцев назад. Весь комплекс Аль-Мадина состоит вот из таких крытых улочек, отданных определенным народным промыслам", - показывает Захир.

Пока же мастера, сумевшие, несмотря ни на что, сохранить древние ремесла, вынуждены работать кто где. Мухаммед Мунра работает у себя в небольшой мастерской недалеко от древнего рынка. "Я работаю в основном с медью. Вся работа, конечно же, ручная", - рассказывает он.

"Меня этому ремеслу обучил мой отец, который уже умер. Теперь я продолжаю его дело и обучаю своего сына. Эту посуду можно использовать в кафе, для праздников, некоторую посуду я делаю специально на заказ", - говорит мастер.

Как многие тысячи других ремесленников и торговцев Мухаммед мечтает о скорейшем восстановлении средневекового рынка и возвращении на его улицы сотен тысяч туристов со всего света, чтобы они могли своими глазами увидеть и оценить всю красоту и масштабы этого чуда Востока.