КНР поблагодарила Россию за помощь пассажирам севшего в Анадыре рейса Пекин - Лос-Анджелес

ТАСС, 12 марта. Генеральное консульство Китая во Владивостоке поблагодарило российскую сторону за помощь пассажирам самолета рейса Пекин - Лос-Анджелес авиакомпании AirChina, совершившего экстренную посадку в Анадыре 5 марта, сообщили журналистам во вторник в правительстве Чукотского округа.

"От имени всех граждан КНР, находившихся на борту самолета, искренно выражаю благодарность народу Чукотского автономного округа за оказанную помощь и всестороннюю заботу. Уверен, что все китайцы на борту самолета испытывают тепло в сердце и запомнят дружескую поддержку и гостеприимство российского народа навсегда", - приводятся в сообщении слова генерального консула КНР Янь Вэньбиня.

Китайский Boeing-777 произвел 5 марта экстренную посадку в аэропорту Анадыря. Пассажиров и экипаж разместили в зоне международных перелетов и VIP-зале аэропорта. Для них было организовано питание и питье. На место прибыли медики, но за медицинской помощью пассажиры не обращались, никто не пострадал.

Проверка не подтвердила пожар на борту самолета. Резервный борт доставил 188 пассажиров в Калифорнию 6 марта.