Международная арктическая школа Якутии откроется осенью 2020 года

ЯКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Международная арктическая школа Якутии, которая впервые в регионе будет обучать по стандартам международного бакалавриата, откроется осенью 2020 года, сообщил журналистам во вторник председатель правительства региона Владимир Солодов.

Ранее сообщалось, что строительство школы завершится в конце 2019 года. Обучение в Международной арктической школе будет вестись на трех языках: русском, якутском и английском. К окончанию основной школы школьники должны владеть английским языком в достаточной мере для обучения на этом языке по основным предметам. Для этих целей планируется привлекать к учебному процессу преподавателей программ международного бакалавриата - носителей английского языка.

"Осенью 2020 года Международная арктическая школа откроет свои двери для первых учеников <...> Для нас важно, чтобы там получили образование не только дети Якутска, но и школьники со всей республики", - сказал он, отметив, что отбор учеников начнется в этом году.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Якутии, после ввода здания школы в декабре 2019 года, учебному заведению предстоит пройти лицензирование на образовательную деятельность. В это же время планируется набор учащихся и педагогического состава, добавили в пресс-службе.

Международная арктическая школа направлена на развитие международного сотрудничества между странами Арктики в поле образовательной деятельности. Международный статус школы подтвердится реализуемыми программами Международного бакалавриата (IB), аккредитацией в Совете Международных школ (CIS), международными образовательными проектами ООН, ЮНЕСКО, Арктического совета и Северного Форума.