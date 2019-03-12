В Якутии директор секретариата Северного форума назначен замминистра по развитию Арктики

ЯКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Исполнительный директор секретариата Северного форума Михаил Погодаев назначен заместителем министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия), сообщил во вторник глава региона Айсен Николаев на своей странице в Instagram.

"Михаил Александрович Погодаев назначен заместителем министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении. Как сообщил ТАСС сам Погодаев, в связи с переходом на госслужбу он покидает пост в секретариате международной организации. "Обязанности исполнительного директора секретариата временно возложены на моего заместителя - Ольгу Тимофееву-Терешкину", - сказал он.

Кроме того, он покидает должность председателя правления международной ассоциации "Оленеводы мира".

Погодаев был назначен исполнительным директором секретариата Северного форума в 2015 году, до этого работал советником по международным вопросам в постоянном представительстве Якутии в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Кандидат экономических наук.

Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии было создано 30 декабря 2018 года указом главы Якутии на базе государственного комитета по делам Арктики. Новое министерство занимается комплексным развитием якутской Арктики, социально-экономическим развитием северных территорий, реализацией инфраструктурных проектов. Также министерству переданы полномочия по развитию традиционных видов деятельности народов Севера: оленеводства и рыболовства.

Северный форум - международная неправительственная организация северных регионов, созданная в 1991 году. В 1992 году Северный форум получил аккредитацию в ООН как неправительственная организация и статус наблюдателя в Арктическом совете. Членами организации являются северные регионы России, Исландии, США, Южной Кореи, Финляндии. Секретариат организации находится в Якутске.