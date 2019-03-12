СМИ: КНДР ограничит число туристических виз из-за нехватки гостиничных номеров

СЕУЛ, 12 марта. /ТАСС/. КНДР ограничит со следующей недели число прибывающих иностранных туристов до 1 тыс. в день. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap.

По его данным, ограничения вступают в силу с понедельника. Причиной такого решения стала невозможность разместить всех желающих посетить КНДР, поток которых резко увеличился после встречи в Ханое председателя Госсовета Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Это событие вызвало в мире очередную волну интереса к КНДР, чем и объясняется рост спроса на поездки в страну.

Ограничение туристического потока связано исключительно с нехваткой гостиничных мест и не является признаком закрытия КНДР от внешнего мира, пишет агентство. По его данным, около 80% въезжающих в КНДР по туристическим визам - граждане соседнего Китая.

В Ханое 27-28 февраля состоялся саммит США и КНДР, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По его итогам сторонам не удалось достигнуть соглашения. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.