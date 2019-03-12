{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Теплоснабжение 40 жилых домов после аварии в Омске восстановлено

Авария на теплотрассе произошла в понедельник около 15:15 (12:15 мск)

ОМСК, 12 марта. /ТАСС/. Аварийные службы ликвидировали повреждение теплотрассы в Омске и восстановили подачу тепла в 40 жилых многоквартирных и частных домов. Об этом во вторник сообщили ТАСС в дежурно-диспетчерской службе мэрии Омска.

"Повреждение устранено, тепло подается", - сказал собеседник агентства.

Авария на теплотрассе произошла в понедельник около 15:15 (12:15 мск) на улице Красных Зорь. Первоначально сообщалось, что без тепла при нуле градусов на улице остались около 40 жилых многоквартирных и частных домов и областная детская больница, но позднее пресс-служба правительства Омской области опровергла информацию об отключении теплоснабжения в медицинском учреждении.

Теги
РоссияОмская область
Циклон нарушил воздушное сообщение между Сахалином и Курилами
Синоптики прогнозировали приход в область мощного циклона, который принесет сильный мокрый снег и штормовой, местами ураганный ветер
Читать полностью