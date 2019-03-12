Опрос: только 17% выпускников вузов РФ не сталкивались с трудностями при поиске работы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Более 80% выпускников российских вузов сталкивались с трудностями при трудоустройстве после окончания учебы, сообщили ТАСС в сервисе по поиску работы Superjob по итогам опроса.

почему теперь получать образование нужно всю жизнь

Учиться, учиться и еще раз учиться: почему теперь получать образование нужно всю жизнь

Опрос проводился с 15 февраля по 11 марта 2019 года в 255 населенных пунктах РФ. В нем приняли участие 1 тыс. выпускников, которые окончили университеты в 2016-2018 годах. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Как свидетельствуют данные Superjob, только у 17% опрошенных поиск работы не вызвал затруднений. Большинство (56%) испытывали трудности в связи с отсутствием опыта. Порядка 12% опрошенных сообщили, что подходящие им вакансии либо отсутствовали вообще, либо были представлены в недостаточном количестве. Около 5% отметили низкий уровень зарплат на интересующих позициях.

Каждый десятый опрошенный при поиске работы столкнулся с неподходящим графиком и условиями труда, с невозможностью совмещения работы с учебой в магистратуре и аспирантуре, а также с высокой конкуренцией. Только 1% выпускников заявили о трудностях из-за недостатка практических навыков и знания программ, еще 1% респондентов отметили, что поиску работы препятствовало отсутствие связей.

По данным Минобрнауки, сейчас по программам высшего образования обучаются порядка 4,2 млн человек, из них 91% - в государственных вузах. Сеть образовательных учреждений включает 741 университет и 596 их филиалов, в том числе 496 - государственных вузов и 455 их филиалов.