В Роскачестве дали рекомендации по выбору продуктов в Великий пост

При выборе риса следует обратить внимание на зерна - они должны быть цельными, а не колотыми, одной длины и формы, в упаковке не должно быть шелухи. Кроме того, стоит посмотреть на дату расфасовки риса - чем он свежее, тем качественнее. Цвет зерен также должен быть однородным: если в рисе попадутся крупинки зеленоватого цвета, это означает, что рис недозрел.

Эксперты Роскачества подготовили рекомендации по выбору риса, гречки и растительного масла - основных продуктов на время Великого поста.

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На упаковке должны быть указаны масса, дата выработки срок хранения, способ приготовления, надпись "хранить в сухом месте", информация о пищевой и энергетической ценности.

Шлифованный рис по содержанию витаминов и микроэлементов уступает необработанным сортам. Нешлифованный рис, в котором сохранена оболочка, считается полезным диетическим блюдом.

Самый популярный в России вид риса - круглозерный, он занимает практически треть от общего рынка круп. Он подходит для приготовления пирогов, вязкой каши, пудингов, запеканок. Длинозерный используют для приготовления риса как самостоятельного блюда. Среднезерный подходит для супов, ризотто и паэльи.

При выборе гречки нужно обратить особое внимание на форму зерен: ядро гречихи должно быть цельное, но не раздробленное. Кроме того, чем меньше в крупе черных или выделяющихся по цвету ядер, тем она чище и лучше просеяна. Гречка должна быть насыщенного шоколадного цвета.

Хранить крупу следует в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

При приготовлении специалисты рекомендуют варить гречку около пяти минут, а после настаивать кашу примерно в течение часа. Так крупа сохранит свои полезные свойства.