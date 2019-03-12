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В Роскачестве дали рекомендации по выбору продуктов в Великий пост

Специалисты обратили внимание на крупы и растительное масло
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© Александр Рюмин/ТАСС

Эксперты Роскачества подготовили рекомендации по выбору риса, гречки и растительного масла - основных продуктов на время Великого поста.

При выборе риса следует обратить внимание на зерна - они должны быть цельными, а не колотыми, одной длины и формы, в упаковке не должно быть шелухи. Кроме того, стоит посмотреть на дату расфасовки риса - чем он свежее, тем качественнее. Цвет зерен также должен быть однородным: если в рисе попадутся крупинки зеленоватого цвета, это означает, что рис недозрел.

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На упаковке должны быть указаны масса, дата выработки срок хранения, способ приготовления, надпись "хранить в сухом месте", информация о пищевой и энергетической ценности.

Шлифованный рис по содержанию витаминов и микроэлементов уступает необработанным сортам. Нешлифованный рис, в котором сохранена оболочка, считается полезным диетическим блюдом.

Самый популярный в России вид риса - круглозерный, он занимает практически треть от общего рынка круп. Он подходит для приготовления пирогов, вязкой каши, пудингов, запеканок. Длинозерный используют для приготовления риса как самостоятельного блюда. Среднезерный подходит для супов, ризотто и паэльи.

При выборе гречки нужно обратить особое внимание на форму зерен: ядро гречихи должно быть цельное, но не раздробленное. Кроме того, чем меньше в крупе черных или выделяющихся по цвету ядер, тем она чище и лучше просеяна. Гречка должна быть насыщенного шоколадного цвета.

Хранить крупу следует в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

При приготовлении специалисты рекомендуют варить гречку около пяти минут, а после настаивать кашу примерно в течение часа. Так крупа сохранит свои полезные свойства.

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Растительное масло включают в свой рацион свыше 90% россиян, отмечают эксперты. По их данным, потребители отдают предпочтение рафинированному дезодорированному подсолнечному маслу. В отличие от нерафинированного продукта, это масло может храниться дольше, оно не имеет вкуса и запаха и прекрасно подходит для использования в домашней кулинарии.

Рафинированное масло идеально подходит для жарки и приготовления пищи при высоких температурах. Оно обладает нейтральным вкусом и запахом, а также не выделяет вредных канцерогенов. Нерафинированное масло подходит для салатов.

При выборе подсолнечного масла стоит обратить внимание на срок годности: чем ближе масло к его окончанию, тем выше показатель перекисного числа продукта. Такое масло быстро теряет свою свежесть и приобретает прогорклый вкус. Кроме того, специалисты рекомендуют посмотреть на условия хранения продукта в магазине - чем темнее витрина, на которой в магазине стоит продукт, тем лучше. Под воздействием любого света состав масла быстро портится, и оно теряет свои полезные свойства.

Помутневшее масло - признак испорченности рафинированного продукта. При этом небольшой осадок в нерафинированном масле говорит о содержании в нем фосфолипидов, которые содержатся во всех клетках и омолаживают их.

Хранить масле следует в темном прохладном месте.

Великий пост в этом году начался 11 марта. Он продлится 48 дней и завершится празднованием Пасхи Христовой 28 апреля 2019 года.

 

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