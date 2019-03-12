В Японии начались церемонии по случаю отречения императора Акихито от престола

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Император Японии Акихито начал во вторник серию церемоний, связанных с его предстоящим отречением от престола. Большинство из них представляют собой символические доклады божественным предкам об этом событии, передает общественное телевидение NHK.

Во вторник, в частности, Акихито с такой целью посетил на территории своего дворцового комплекса в центре Токио святилище, посвященное солнечной богине Аматэрасу, которая считается прародительницей династии японских монархов. Император был облачен в старинное одеяние и высокую шапку по моде раннего средневековья. По дороге в святилище его сопровождали придворные - один из них нес меч как символ императорского могущества.

Моления в храме затем совершил и старший сын Акихито наследный принц Нарухито, который сменит отца на престоле. На территории храма находились также члены императорской семьи.

В общей сложности Акихито совершит 11 таких церемоний, в том числе в древних японских столицах Нара и Киото. Там он, в частности, доложит о предстоящем отречении мифическому основателю династии - императору Дзимму, который, по легенде, был прямым потомком богини Аматэрасу и жил в 711-585 годах до н. э.

Акихито в соответствии с собственным пожеланием отречется от престола 30 апреля 2019 года. Японское законодательство требует от монарха находиться на престоле пожизненно. Однако для 85-летнего Акихито парламент сделал исключение, приняв на этот счет специальный закон. 1 мая новым императором станет его старший сын 59-летний Нарухито. Церемонии по этому поводу будут продолжаться до осени.