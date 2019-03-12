Комиссия Госдумы по этике запросила объяснение Милонова по жалобе адвоката Шнурова

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по контролю достоверностью сведений о доходах и вопросам этики запросила объяснение депутата Виталия Милонова по жалобе адвоката музыканта Сергея Шнурова. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава комиссии Отари Аршба.

"Объяснение Милонова запросили, пока еще не получили. Видимо, на этой неделе поступит", - сказал Аршба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что адвокат Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой о несоблюдении этических норм со стороны Милонова. Представитель певца пожаловался на то, что Милонов распространяет в СМИ утверждения о творчестве Шнурова и группы "Ленинград", которые не соответствуют действительности и содержат высказывания, которые находятся на грани допустимого общения.

По словам Аршбы, в зависимости от содержания ответа Милонова будет принято решение выносить ли этот вопрос на заседание комиссии. "Мы сначала определяем, есть ли предмет рассмотрения на комиссии, подпадает ли вопрос под нарушение каких-либо поведенческих норм. Только тогда мы выносим свое решение - обсуждать или нет", - пояснил глава комиссии.

Высказывая свое личное мнение, Аршба назвал спор Милонова и Шнурова "обычной историей". "Милонов - публичный человек, часто высказывается в таком плане. Никаких оправдательных речей в пользу коллеги я не веду, но, по- моему, две питерские знаменитости могли бы и без привлечения Госдумы разобраться между собой. Если адвокат Шнурова считает, что есть какой-то состав преступления, то ему сам бог велел обращаться в правоохранительные органы и суд", - заключил он.

Позиция Милонова

Сам Виталий Милонов сообщил ТАСС, что уже подготовил и направил подробное объяснение на запрос комиссии по этике. "Я дал достаточно полный ответ, считаю, что мы сталкиваемся с некими ценностными конфликтами. Попытка давления на тех, кто не приемлет новые подходы и культурные девиации, недопустимы. Мы сталкиваемся с тем, что девиация становится нормой, а этого не должно быть в нашем обществе", - добавил Милонов.

Он также согласился с тем, что особого предмета для обсуждения на комиссии по этике нет. "Есть обязанность комиссии отреагировать на поступившие жалобы, которых приходят десятки, но это вопрос больше для гражданского разбирательства", - отметил депутат.

Ранее Милонов признавался, что даже рад жалобе Добрынина и "благодарен за критику" со стороны адвоката певца, который "матерится... на сцене".