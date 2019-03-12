Роспотребнадзор оштрафовал несколько школ в Мурманске за холод в классах

МУРМАНСК, 12 марта. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области по итогам проверки прокуратуры назначило штрафы руководству нескльких школ в Мурманске, где температура в классах была ниже нормативов. Об этом сообщает во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

"Управлением Роспотребнадзора дела об административных правонарушениях в отношении руководителей школ рассмотрены, они признаны виновными в совершении административных правонарушений, назначено наказание в виде штрафа", - сообщает ведомство, не уточняя суммы штрафов.

Ранее по итогам проверки прокуратуры в отношении руководителей школ № 22, 33 и 42 прокуратурой округа были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 6.7 Административного кодекса - "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения". Нарушения были выявлены в начале февраля на фоне морозов в Мурманской области. Роспотребнадзор из-за нарушений приостанавливал на несколько дней работу одной из школ, ряд школ перешли на дистанционное обучение или объявили каникулы.