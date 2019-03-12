В Москве началось прощание с Владимиром Этушем

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем, который умер 9 марта на 97-м году жизни, началось во вторник в московском в Театре имени Вахтангова, передает корреспондент ТАСС.

Проститься с Этушем пришли десятки поклонников, его коллеги, общественные и культурные деятели. Гроб с телом актера поставили на сцене, над ним размещен портрет Этуша, рядом находятся члены семьи и близкие друзья, люди приносят венки, алые и белые розы.

В холле театра организована выставка фотографий артиста. На кадрах - Этуш в спектаклях "Западня", "Миллионерша", "Мещанин во дворянстве" и других.

Среди тех, кто пришел проститься, - артисты Евгений Князев, Александр Олешко, Анатолий Белый и многие другие. "Всегда так печально, понимаешь, что человек болел, но всегда это наступает неожиданно, всегда это страшная боль. Для театра это огромнейшая потеря, это один из корифеев театра, один из столпов театра имени Вахтангова", - отметил директор театра Кирилл Крок. - Он прослужил практически 70 лет".

Этуш будет кремирован на Троекуровском кладбище сразу после прощания, а затем похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.