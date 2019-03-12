Исследование: родители в России сочли обязательным наличие дресс-кода в школах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Наличие дресс-кода в школах обязательно, так считает большинство родителей российских учащихся, свидетельствуют данные опроса проекта Mail.ru Дети. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Опрос показал, что у 65% родителей дети учатся в школах с обязательной школьной формой, 60% должны придерживаться дресс-кода, - отмечено в исследовании. - С необходимостью наличия строгих рекомендаций относительно внешнего вида согласились 72% респондентов, 22% не придерживаются этой точки зрения".

На вопрос, как именно ребенок должен одеваться в школу, мнения родителей разделились: 43% предпочитают "белых верх – черный низ", или деловой стиль, 33% - за одинаковую школьную форму. Более половины респондентов (54%) полагает, что форма "дисциплинирует и помогает не отвлекаться от занятий", при этом 38% думают, что форма "нивелирует видимую разницу в доходах родителей".

Опрошенные также рассказали о действующих запретах в российских школах. 36% участников опроса сообщили о запрете пирсинга, 35% - татуировки, 34% - цветного окрашивания волос, 44% рассказали о невозможности носить в школу рваные джинсы.

Опрос проводился среди 15,5 тыс. пользователей Mail.ru Дети.