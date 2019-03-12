Два города Пермского края станут площадкой по тестированию системы "Умный город"

ПЕРМЬ, 12 марта. /ТАСС/. Министерство строительства РФ одобрило заявку Пермского края на включение в список пилотных муниципальных образований двух городов региона, в Березниках и Перми будет внедряться комплекс мероприятий в рамках проекта "Умный город". Об этом во вторник ТАСС сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края.

"Наши два города прошли отбор, вошли в пилотные, соглашения будут подписаны до конца месяца", - уточнили в министерстве.

Проект "Умный город" направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жителей. Заявки на участие в проекте подал 41 город, в программу включили семь, все города - участники пилотного проекта должны были подготовить дорожную карту муниципалитета по комплексной цифровизации городского хозяйства или проект такой карты.

В проект дорожной карты Перми входят мероприятия по созданию "Умного ЖКХ", планируется внедрить систему интеллектуального учета коммунальных ресурсов, автоматизировать контроль исполнения заявок потребителей и устранения аварий, а инновации для городской среды предполагают энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку, стоит задача реализовать интеллектуальное управление городским общественным транспортом, создать "цифрового двойника города", это позволит поэтапно вводить государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, которая позволяет формировать в электронном виде данные об объектах недвижимости, земельных участках и их характеристиках.

"Ряд "умных" систем позволяет обеспечить безопасность жителей, помогает бороться с несанкционированными свалками, упрощает кадастровый учет. "Умный город" - значит удобный и безопасный, а в случае с такими проектами как "Умный свет", еще и экономный", - цитирует ведомство министра связи и информразвития Пермского края Игоря Никитина.

"Умный город" включает разработку интеллектуальной системы общественной безопасности: системы видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и видеоаналитики, а также автоматизированной системой контроля работы камер в местах повышенной опасности с синхронизацией имеющихся систем видеонаблюдения, в том числе установленных в рамках аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".