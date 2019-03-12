Медведев пообещал проверить проект по розливу воды на Байкале на соответствие нормам

КРАСНОЯРСК 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручит проверить на соответствие экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по розливу воды. Об этом сам глава правительства заявил на встрече с членами сборной команды РФ на Универсиаде-2019.

"Эта тема сейчас стала очень острой. Я получаю много обращений по этому поводу в социальных сетях, просто люди обращаются", - сказал Медведев, отвечая на просьбу прокомментировать вопрос строительства на озере Байкал завода.

"Я пока не готов сказать, что он [проект] плохой или хороший, но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам", - пообещал глава правительства.

"Некоторое время назад мне лично довелось принять решение о прекращении деятельности байкальского ЦБК. Считаю, что это было в целом сложное, но очень важное решение. Именно это решение позволило оздоровить общую ситуацию вокруг Байкала", - напомнил премьер. "Нам тем более сейчас нельзя создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую обстановку вокруг Байкала", - сказал Медведев.

Проект завода

Строительство завода, которое ведет компания "Аквасиб", началось в январе 2019 года. Общий объем инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей, проектная мощность - 190 млн литров в год. Первая очередь будет введена в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность завод выйдет в 2021 году. Планируется, что 20% продукции пойдет на российский рынок, а 80% на экспорт - в Китай, Южную Корею, Монголию и другие страны.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основным владельцем ООО "Аквасиб" является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае. По заявлению юриста компании Аллы Коркиной, "Аквасиб" получила все документы, разрешающие проведение работ.