Госдума уравняла студентов в правах на отсрочку от армии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который уравнивает студентов разного возраста в правах на отсрочку от военной службы. Авторами инициативы выступили вице-спикер Ирина Яровая и председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

Новые нормы позволят молодым людям, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, воспользоваться отсрочкой от призыва для обучения в бакалавриате, а потом - в магистратуре. Документ также предоставляет гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в школе, право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по программам среднего профессионального образования.

Как пояснил ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, "в настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими этого возраста после окончания школы". По его словам, закон "исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из- за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре". Поправки позволяют молодым людям "пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста", заключил председатель палаты.

В свою очередь Яровая подтвердила, что этим законом обеспечиваются "равные возможности для юношей в реализации права на образование", устанавливается "правовая защита и дается гарантия на их практическую реализацию". "И вместе с тем мы создаем для молодых людей условия планирования учебы и службы в армии, - отметила она. - Сегодня очень высокий престиж службы в армии, комплексная система прав и гарантий для юношей обеспечивает возможность целостного личностного становления".