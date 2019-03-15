10 причин поехать в Японию

В 2018 и 2019 году проходит много культурных и образовательных мероприятий в рамках Года Японии в России, но лучший способ познакомиться с этой страной - побывать в ней. Это государство до сих пор остается одним из самых самобытных и традиционно вызывает огромный интерес у путешественников. Кого-то привлекает древняя культура, кого-то - современные технологии и города будущего, одни стремятся узнать тайны ниндзя и самураев, а другие без ума от аниме. Причин побывать в загадочной далекой Японии никак не меньше тысячи, но даже десяти из них будет достаточно, чтобы задуматься о поездке в эту восточную страну.

Попасть в Японию может любой желающий: запланировать тур на ближайший отпуск или испытать удачу и воспользоваться уникальной возможностью поучаствовать в фотоконкурсе посольства Японии в России, который стартует 15 марта 2019 года. Главный приз - два билета на родину суши и аниме.