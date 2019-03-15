10 причин поехать в Японию

В 2018 и 2019 году проходит много культурных и образовательных мероприятий в рамках Года Японии в России, но лучший способ познакомиться с этой страной - побывать в ней. Это государство до сих пор остается одним из самых самобытных и традиционно вызывает огромный интерес у путешественников. Кого-то привлекает древняя культура, кого-то - современные технологии и города будущего, одни стремятся узнать тайны ниндзя и самураев, а другие без ума от аниме. Причин побывать в загадочной далекой Японии никак не меньше тысячи, но даже десяти из них будет достаточно, чтобы задуматься о поездке в эту восточную страну.
Попасть в Японию может любой желающий: запланировать тур на ближайший отпуск или испытать удачу и воспользоваться уникальной возможностью поучаствовать в фотоконкурсе посольства Японии в России, который стартует 15 марта 2019 года. Главный приз - два билета на родину суши и аниме.
Культура
Затейливая архитектура императорского дворца и буддистских храмов, японская каллиграфия и живопись, искусство сочинения хокку, фигурки нэцкэ, оригами, икебана, бонсай, театры но и кабуки, аниме и манга, сумо и боевые искусства - узнавать Японию бесконечно интересно. Совершенно иная, особенная культура островного государства - первое, что привлекает в Японию туристов со всего мира.
Технологии будущего
Небоскребы Токио - готовые декорации к фильмам о будущем, одни из самых быстрых поездов в мире - "Синкансэны" - тоже придумали в Японии, а японская техника уже много лет считается самой качественной и передовой. Беспилотные автомобили, роботы-официанты и даже район Одайба, построенный на искусственно созданных из мусора островах, - все это можно увидеть своими глазами.
Люди
Трудолюбие, строгий этикет, непоколебимые представления о чести, стремление к гармонии и любовь ко всему кавайному (милому). Жители страны - самая большая загадка Японии. Они безукоризненно вежливы, приветливы и готовы помочь заплутавшему путешественнику. Здесь не обманывают таксисты и не принято оставлять чаевые, ведь сервис по умолчанию - на самом высоком уровне. Именно поэтому Япония - одна из самых комфортных стран для туристов.
Кухня
Первое, что приходит в голову, - суши. Рис, рыба, водоросли - самое популярное сочетание в японской кухне. Но не только: еще есть разнообразные виды лапши в мясном или рыбном бульоне, шашлычки якитори, тэмпура, всевозможные блюда с морепродуктами, якинику из мраморной говядины - список блюд можно продолжать долго. Главное, что отличает японскую кухню, - свежесть и качество продуктов. И не забудьте о бэнто - коробочке с едой на одного, которую так удобно взять с собой в школу, на работу или в поезд.
Онсэн
Любимый отдых японцев - посещение онсэна, горячего термального источника. Во время посещения источника не принято плескаться, плавать и шуметь: это место предназначено для релаксации и единения с природой. Онсэны бывают и публичные, куда можно купить билет, и для постояльцев рёканов - гостиниц в традиционном японском стиле.
Цветение сакуры
Во всем мире цветущая сакура ассоциируется с Японией, а внутри страны традиция любования цветущими деревьями - ханами - возведена в культ. Лучшее время, чтобы попытаться понять жителей страны, для которых красота - мимолетное и недолговечное видение, исчезающее до того, как превратиться в нечто будничное и привычное, а заодно увидеть одно из самых красивых зрелищ на планете, - конец марта и начало апреля.
Осенью же ханами заменяет момидзигари - любование изменяющей цвет листвой. В это время японцы и туристы с удовольствием наблюдают за тем, как леса постепенно из зеленых становятся желтыми, охряными и багряными.
Пляжи
На небольшой территории Японии есть место для любого отдыха, в том числе пляжного. Главным морским курортом Японии считается остров Окинава. Одно из главных развлечений - дайвинг, а коралловые рифы производят впечатление даже на бывалых ныряльщиков.
Горнолыжные курорты
Когда задумываются о горнолыжном отдыхе, о Японии вспоминают нечасто. И очень зря: на территории страны около 500 курортов, а японский снег очень ценится профессионалами и считается самым пушистым. Самые популярные локации для катания: Хоккайдо, Нагано, Ниигата и префектуры региона Тохоку. После целого дня на склоне можно расслабиться в онсэне. Сезон - с декабря по март.
Парки развлечений
В Токио находятся два огромных парка развлечений Tokyo Disneyland, первый парк Disney, расположенный за пределами США, и Tokyo DisneySea с удивительной сказочной атмосферой. Не менее известны Kamogawa Sea World на берегу Тихого океана и сафари-парк Adventure World, где можно полюбоваться забавными пандами.
Ожившие мультфильмы
Аниме и манга популярны не только внутри страны - они известны далеко за ее пределами. Добрые мультфильмы Хаяо Миядзаки и его легендарной студии Ghibli завоевали любовь зрителей по всему миру, а в Японии можно побывать в местах, вдохновивших великого аниматора: парк на берегу озера Саяма стал прообразом волшебного леса из мультфильма "Мой сосед Тоторо", а старинный рёкан на термальном курорте Дого на острове Сикоку увековечен в "Унесенных призраками". Познакомиться с героями мультфильмов поближе можно в музее студии Ghibli в Токио.
В десяти городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Владивостоке, Волгограде, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Хабаровске - установят инсталляции, посвященные японской культуре и достопримечательностям. Чтобы принять участие, достаточно сделать фото на фоне арт-объектов и выложить его в любую соцсеть с хэштегами #порталвяпонию и #годяпониивроссии, а после авторизоваться на сайте конкурса через соцсеть, в которой выложено конкурсное фото.
Конкурс продлится с 15 по 25 марта 2019 года. Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно на сайте www.japanportal.ru. Организатор конкурса - посольство Японии в России.