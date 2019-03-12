Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минздрав РФ внес концепцию по противодействию употреблению табачной продукции на рассмотрение в правительство России. Об этом во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

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"Концепция осуществления госполитики в области противодействия табака уже внесена в правительство", - отметил он.

Минздрав также рассчитывает на содействие представителей Совета Федерации в работе над концепцией по противодействию употреблению табачной продукции.

"Мы, конечно, также рассчитываем на содействие Совета Федерации в этой работе [над антитабачной концепцией], поскольку по целому ряду направлений Советом Федерации были предложены инициативы, в частности, например, по электронным сигаретам, которые также должны быть в рамках этой работы тщательно проанализированы", - сказал Салагай.

Ранее ТАСС сообщал о том, что Минздрав России подготовил новый проект концепции осуществления государственной антитабачной политики, согласно которой уровень потребления табака планируется снизить до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого рассматривается возможность поэтапного выведения его из легального оборота.

Разработчики документа убеждены, что к этой цели может привести только последовательная реализация мер, которые уже запланированы и выполняются в рамках антитабачной политики, и их последующее расширение. Непрерывность, последовательность в реализации намеченных мероприятий лежат в основе успешной политики по борьбе с табакокурением в РФ. Целевые ориентиры - ежегодное снижение потребления табака на 0,5 процентных пунктов, предотвращение появления новых видов табачной продукции и распространения электронных сигарет, некурительных табачных изделий, пропаганда отказа от табака.

В РФ ежегодно от болезней, связанных с курением, погибают до 500 тыс. человек. "Экономические преимущества от снижения потребления табака и последующего снижения заболеваемости и смертности от болезней, ассоциированных с его потреблением, существенно превосходят любые потенциальные налоговые или иные поступления от реализации табачной продукции" - говорится в проекте концепции.

Деятельность по разработке нормативных и правовых актов Минздрав России осуществляет в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". В соответствии с планом, нормативные документы Минздрав России должен разработать до конца 2019 года. Одной из основных задач нацпроекта в целом является увеличение продолжительности здоровой жизни россиян.