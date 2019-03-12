Минздрав в апреле представит данные за 2018 год по заболеваемости туберкулезом и ВИЧ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минздрав в апреле будет готов представить итоговые статистические данные за 2018 год по заболеваемости в России туберкулезом и ВИЧ- инфекцией. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее РБК со ссылкой на данные региональных министерств и Федеральной службы по государственной статистике сообщил, что в 2018 году в Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях был зафиксирован самый высокий уровень смертности от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Также СМИ со ссылкой на данные ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России сообщали, что в России выросло число случаев сочетанной заболеваемости ВИЧ и туберкулезом.

"Официальная статистика за 2018 от Минздрава будет в апреле", - проинформировали в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент в Минздраве ведется сбор статистических данных по заболеваемости и смертности от ВИЧ и туберкулеза в российских регионах.