Госдума приняла во II чтении законопроект об ужесточении уголовных сроков для лидеров ОПГ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором, основном чтении президентский проект закона, которым существенно ужесточается уголовная ответственность для криминальных авторитетов и лидеров организованных преступных групп (ОПГ). Депутаты внесли поправки юридико-технического характера, не меняющие первоначальную редакцию.

Сроки за лидерство в ОПГ

Основной новеллой законопроекта является введение отдельного уголовного наказания за само "звание" главаря преступного клана или его подразделения. Как вновь пояснил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, привлечь к ответственности криминальных авторитетов "довольно сложно". Как правило, пояснил спикер, они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени. Президент, по его словам, предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии.

Для ужесточения борьбы с криминалом и организованной преступностью законопроектом предлагается ввести в Уголовный кодекс РФ отдельную статью 210.1, которая устанавливает наказание за "занятие высшего положения в преступной иерархии". "Такое преступление будет караться лишением свободы от восьми до 15 лет с возможным максимальным штрафом до 5 млн рублей. Применение условного осуждения к таким лицам исключается", - пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников .

Ужесточение уголовного наказания за участие в ОПГ

Также законопроектом вносятся поправки в базовую статью 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)"), регулирующие ответственность за участие в преступных собраниях или так называемых сходках. В отдельный состав (часть 1.1 статьи 210 УК РФ) выделяется участие в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности ОПГ. Его участнику грозит лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей, отметил Крашенинников. Одновременно повышается штраф за организацию, руководство или координацию деятельности преступной группировки до 5 млн рублей с сохранением действующих сроков лишения свободы - от 12 до 20 лет.

По остальным частям статьи 210 УК РФ также предлагается кратное ужесточение штрафных санкций. В частности, за участие в преступном сообществе штраф повышается до 3 млн рублей (сейчас он составляет до 500 тыс. рублей) с увеличением минимальных сроков лишения свободы - от семи до 10 лет (сейчас - от пяти до 10 лет). При совершении преступлений с использованием служебного положения штраф увеличится до 5 млн рублей (сейчас - до 1 млн рублей), при этом сроки лишения свободы сохраняются на действующем уровне - от 15 до 20 лет.

Совершение главарем действий по созданию, руководству, координации деятельности преступного сообщества или участия в собрании с этими целями карается по действующему законодательству лишением свободы от 15 до 20 лет или пожизненным заключением. Проектом предлагается также дополнить сроки лишения свободы возможностью назначения штрафа до 5 млн рублей.

Освобождение от ответственности

Проект закона дополняет условия по освобождению от уголовной ответственности. "Сейчас такая возможность есть у тех, кто добровольно прекратил свое участие в ОПГ и активно способствует раскрытию преступлений. Согласно проекту, избежать наказания смогут и те, кто сообщил о готовящейся сходке представителей преступного сообщества, а также активно способствует пресечению его деятельности", - добавил Крашенинников.