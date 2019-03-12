ФСИН провела психологическую работу с сотрудниками после данных о пытках в ярославской ИК

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России после истории с видеозаписью избиения осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии №1 организовала масштабную работу психологов с сотрудниками, дежурящими на наиболее сложных участках. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель директора ФСИН генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый в профессиональный праздник - День работника уголовно-исполнительной системы (УИС).

"После ЧП в Ярославской области для профилактики необоснованного применения насилия со стороны сотрудников по указанию ФСИН России в каждом учреждении мы провели психологическое обследование сотрудников, непосредственно контактирующих в ходе служебной деятельности с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, - сказал Рудый. - Психологи провели беседы с сотрудниками, в первую очередь с теми, кто работает в запираемых помещениях (где содержатся нарушители режима в местах лишения свободы)".

"Понятно, что работать в запираемых помещениях действительно сложно, и для сотрудников это серьезная психологическая нагрузка, - отметил первый замдиректора ФСИН. - Даже просто нахождение там без какой-либо агрессии со стороны осужденных утомляет очень сильно. То, что у них есть психологическая усталость, можно говорить с уверенностью на 100%. Поэтому очень важно правильное психологическое сопровождение сотрудника".

"Но он обязан сдерживаться и реагировать в рамках действующего законодательства. Поэтому мы усилили профессиональную подготовку сотрудников и требуем от руководителей учреждений, чтобы они уделяли этому больше внимания", - добавил Рудый. "Вплоть до того, что если что-то происходит в камере, наш сотрудник не сам туда бежал, а сначала вызывал группу, чтобы заходили с видеорегистраторами и действовали строго по закону - предупреждали, что все записывается на камеру, а если осужденный ведет себя агрессивно - о том, что будут применять физическую силу и спецсредства, если он не прекратит противоправные действия. И уже только после этого применяли соответствующие меры. Но как только осужденный прекратил словесную или физическую агрессию и начал выполнять законные требования сотрудника, с их стороны не должно быть дальнейших силовых действий", - сказал он.

Кроме того, ФСИН ведет мониторинг публикаций в СМИ и при появлении информации о каких-либо нарушениях или проблемах назначает проверки. При подтверждении возможного преступления материалы передаются в следственные органы, а в наиболее резонансных случаях в территориальное подразделение командируют для проверки сотрудников центрального аппарата ФСИН России.