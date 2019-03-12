ОП РФ предложит всем регионам провести фестиваль "Крымская весна" в 2020 году

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ предложит провести фестиваль "Крымская весна" всем российским регионам в 2020 году. Об этом сообщил секретарь ОП Валерий Фадеев во вторник в ходе пресс-конференции, посвященной проведению этого фестиваля в Москве.

"Крымская весна" пройдет с 16 по 18 марта на 13 площадках Москвы. Он посвящен празднованию пятилетия воссоединения Крыма с Россией. На площадках фестиваля состоятся выставки фотографий и картин, научно-популярные лекции о литературе, истории и географии полуострова, театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия.

"Правильная идея - распространить фестиваль в следующем году (по всей стране - прим. ТАСС). Многие в регионах увидят этот праздник трехдневный в Москве и, я думаю, что это станет хорошим поводом приглашать коллег из Крыма в свои города. Мы информацию об этом празднике распространим по всем регионам через региональную сеть общественных палат", - сказал Фадеев.

По его словам, также можно сделать фестиваль "Крымская весна" ежегодным. "Крым же особый в этом отношении, он даже для нашей страны все равно уникален. Наверное, нет больше региона с такой огромной концентрацией исторических ценностей. Природа, этот Южный берег Крыма - это же все удивительно", - пояснил секретарь ОП.