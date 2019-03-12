Володин осудил некорректные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник в ходе обсуждения законопроекта о доплатах к пенсиям выступил с критикой в адрес депутата одного из региональных заксобраний, допустившего оскорбительные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров.

"Мы стали свидетелями, когда один из депутатов регионального законодательного собрания высказался очень, мягко говоря, некорректно в отношении тех, кто сейчас попадает под действие закона, посчитав, что его путь - [путь] более эффективного человека, [что] он пример другим", - сказал Володин. По его словам, "речь идет о людях, которые либо были инвалидами с детства, либо действительно занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где заработная плата была очень маленькая".

"Мы осуждаем такие заявления. Я думаю, вы согласитесь, нельзя так себя вести, тем более отзываться о наших гражданах", - добавил спикер, заметив, что парламентарии должны учиться не только политической культуре, но и сопереживанию, сочувствию к людям, прожившим тяжелую жизнь.

"Мы хотели бы призвать наших коллег - тех, кто здесь в зале, и тех, кто работает в законодательных собраниях в регионах, впредь выбирать выражения и уважительно относиться к тем, кто избрал нас на эти должности, и в принципе делать все для того, чтобы не было стыдно за наши поступки. Потому что реально стыдно за то, что человек, депутат, так вот рассуждает", - продолжил Володин. Он добавил, что малообеспеченные пенсионеры - "самая незащищенная социальная группа, люди, которые живут очень скромно", проработав всю жизнь нянями, санитарами, вахтерами.

По данным пресс-службы "Единой России", на заседании Волгоградской областной думы по поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума депутат от партии Гасан Набиев заявил, что минимальную пенсию в России получают лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью. Набиев уже принес извинения за свое "неточное высказывание".