Иркутская область вышла из пятерки лидеров по смертности от ВИЧ

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Смертность от ВИЧ в Иркутской области в 2018 году снизилась более чем на 26%, благодаря чему регион вышел из пятерки российских регионов, лидирующих по заболеваемости и смертности от ВИЧ, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе областного Центра по борьбе со СПИДом, опровергая таким образом данные о том, что регион входит в тройку лидеров по этим показателям.

В понедельник издание РБК опубликовало материал, в котором называет Кемеровскую, Иркутскую и Свердловскую области регионами-лидерами по смертности от ВИЧ. Уточняется, что выводы были сделаны на основе предоставленных региональными службами статистики данных.

"Видно, что при подготовке публикации не было никаких профессиональных заключений, статистика смешана, в нее попали люди, у которых был ВИЧ, но они скончались от инфарктов, в результате ДТП или по другим причинам. В 2018 году смертность от ВИЧ в Иркутской области снизилась на 26,4%, заболеваемость - на 12,7%. Область вышла из пятерки регионов, лидирующих по этим показателям", - сказали в пресс-службе.

В центре уточнили, что сейчас в профильных ведомствах подводятся итоги 2018 года и список регионов, лидирующих по заболеваемости и смертности от ВИЧ, будет опубликован в апреле. "Однако то, что Иркутской области нет в первой пятерке, это совершенно точно", - отметили в пресс-службе. Ситуация в Иркутской области изменилась в лучшую сторону благодаря тому, что ВИЧ-инфицированных стали выявлять чаще. Это позволяет больше больных поставить на медицинский учет, приступить к их лечению и продлить им жизнь.

По данным Центра по борьбе со СПИДом на 1 января 2019 года, в Иркутской области проживают 28 тыс. 808 человек с ВИЧ.