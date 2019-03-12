Минздрав РФ планирует субсидировать волонтеров-медиков в регионах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минздрав России планирует до конца 2019 года проработать механизм субсидирования волонтерских организаций в субъектах страны. Об этом во вторник на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

"Планируется разработка механизма предоставления регионам субсидий на поддержку некоммерческих организаций, вовлеченных в проекты по здоровому образу жизни. До конца 2019 года мы рассчитываем завершить подготовку соответствующего акта правительства", - сказал Салагай.

Ранее сообщалось, что число волонтеров-медиков в России достигло 20 тыс. человек, движение охватывает 81 регион страны. Участники движения ведут активную профилактическую работу с населением, пропагандируют здоровый образ жизни и проводят мероприятия по обучению навыкам первой помощи.