ФСИН: сотрудники УИС стали правильнее реагировать на неправомерные действия осужденных

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС) стали правильнее реагировать на нарушения со стороны осужденных. Об этом в интервью ТАСС в канун Дня работника уголовно-исполнительной системы (УИС) сообщил первый заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый.

"Мы сейчас очень жестко требуем от подчиненных, чтобы обязательно была законная реакция на нарушения со стороны осужденных. Если раньше иногда эта реакция была не совсем в правовом поле - могли где-то с нарушениями наказать или с нарушением применить физическую силу, то сейчас мы делаем все для того, чтобы наши сотрудники действовали строго в соответствии с требованиями законодательства", - подчеркнул Рудый.

"Я считаю, что сейчас наши сотрудники начали реагировать правильнее: не отвечают агрессией на агрессию, а отвечают законом. То есть меняется именно отношение наших сотрудников к неправомерным действиям осужденных, не применяют уже бездумно физическую силу, чтобы не повторялась ситуация как с осужденным (в ярославской колонии № 1 - прим. ТАСС) Макаровым - это была незаконная форма реагирования сотрудников на неправильное поведение осужденного", - отметил он. К примеру, если в камере намерено сломали средства видеонаблюдения, то сотрудники это фиксируют для привлечения осужденных к ответственности, в том числе материальной.

"Кстати, это дает свои плоды. С одной стороны, у нас немного выросли показатели по общему числу зарегистрированных преступлений, в том числе против порядка управления и против администрации. Но не потому, что ухудшилась криминальная обстановка, а потому что стали более четко фиксировать нарушения, - рассказал первый замдиректора ФСИН. - И наоборот, сократилось число особо учитываемых преступлений (тяжких и особо тяжких) на 18,2%, что говорит о том, что идет определенная стабилизация в местах лишения свободы".

"В 2018 году, даже если и возникали ситуации на грани беспорядков, ни разу не применялось оружие или спецназ. То есть удается решить возникающую проблему без ее перевода в какую-то наиболее жесткую ситуацию", - добавил Рудый.

"Если мы обнаруживаем, что наши сотрудники нарушают законодательство, превышают свои полномочия, то мы в обязательном порядке проводим проверку, выясняем все обстоятельства произошедшего и передаем материалы по подследственности для принятия процессуального решения", - добавил он. В 2018 году по фактам неправомерного применения сотрудниками УИС в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных физической силы и спецсредств было возбуждено 33 уголовных дела (в 2017 года - 10), из них 22 - в Ярославской области, остальные - в девяти регионах.