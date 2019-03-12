Росархив анонсировал выход сборника документов по присоединению Крыма к Российской империи

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Федеральное архивное агентство (Росархив) анонсировало издание в ближайшие месяцы сборника документов по присоединению Крыма к Российской империи в 1783 году. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя Росархива Андрей Юрасов на пресс-конференции, приуроченной к отмечаемому 10 марта в России Дню архивов.

"Я хочу анонсировать выход в ближайшие месяцы очень важной работы - это сборник документов по присоединению Крыма к Российской империи в 1783 году", - сказал он.

Юрасов отметил, что сборник подробно расскажет о процессе присоединения Крыма к Российской империи в XVIII веке. "Это сборник, основанный на документах Российского государственного архива древних актов, который позволит показать достаточно подробно сам процесс присоединения Крыма к России в конце XVIII века и первый этап коллаборации полуострова в состав Российской империи", - добавил он.

На сайте Росархива во вторник открылась виртуальная выставка, посвященная истории Крыма и приуроченная к пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

День архивов отмечается в соответствии с решением коллегии Федеральной архивной службы России от 5 марта 2003 года 10 марта 1720 года Петр I подписал "Генеральный регламент или Устав", которым определялись основы организации централизованной системы архивного дела в России. Он ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало "письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...". Кроме этого, "Генеральный регламент или Устав" определял порядок работы с документами и правила их дальнейшего хранения.