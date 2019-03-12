Хованская считает, что у бизнеса было много времени для подготовки к закону о хостелах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Бизнес имел достаточно большой срок для подготовки к последствиям принятия закона о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах, считает один из авторов документа, глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия"). Депутат выразила несогласие с замечаниями комитета Совета Федерации по социальной политике, который на заседании во вторник не поддержал данный закон из-за короткого срока переходного периода.

Сенаторы на заседании комитета предложили установить в качестве срока вступления закона в силу конец 2019 года. Члены комитета опасаются, что изначальный срок (в 10 дней после официального опубликования) приведет к потере большого количества рабочих мест и мест размещения эконом-класса, а также к тому, что владельцы хостелов переведут свой бизнес в теневую сферу. При этом члены комитета по соцполитике концептуально поддерживают закон, но из-за срока переходного периода рекомендовали Совету Федерации отклонить его на пленарном заседании в среду. Профильный комитет верхней палаты парламента по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, в свою очередь, единогласно поддержал закон.

"Мы несколько раз занимались тем, что продлевался срок рассмотрения второго чтения законопроекта. Бизнес прекрасно понимал, к чему идет дело, у них был достаточно большой срок для того, чтобы принять соответствующие меры - перевести хостелы, если это возможно, из жилого помещения в нежилое, позаботиться об отдельном входе и дальше действовать в рамках законодательства", - пояснила Хованская во вторник на заседании комитета СФ по соцполитике.

По словам заместителя главы комитета Игоря Фомина, легальные средства размещения не смогут за 10 дней пройти процедуру перевода из жилого в нежилое помещение, которая занимает "достаточно длительный срок времени". Как отметила, со своей стороны, Хованская, гостиничный бизнес и так никогда не включался в жилищный фонд, это регулировалось отдельными постановлениями правительства. Она заявила также об огромном количестве жалоб на хостелы, которые поступают в Госдуму от жителей многоквартирных домов, в частности из Москвы и Санкт-Петербурга.

Согласно тексту закона, принятого на прошлой неделе Госдумой, жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Речь идет не только о гостиницах, но и хостелах, большинство из которых "не платят налоги и не регистрируются".

Сейчас, согласно закону, организовывать гостиницы или хостелы можно в помещениях, выведенных из жилого фонда. Кроме того, комнаты должны быть звукоизолированы, собственник обязан установить пожарную сигнализацию, охранную систему, предусмотреть уборку номеров. Действующие нормы не запрещают делать это с квартирами, расположенными на первых этажах, или над нежилыми помещениями.