В Минтруде назвали профессии с большими шансами трудоустройства через службу занятости

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Медики и квалифицированные представители рабочих профессий имеют наибольшие шансы на трудоустройство при обращении в службы занятости, сообщила пресс-служба Минтруда.

"Больше всего шансов быстро найти работу при посредничестве органов службы занятости населения имеют специалисты в области здравоохранения - врачи, средний медицинский персонал; представители рабочих профессий - квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, в области электротехники и электроники, в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве; работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "среди граждан, имеющих высший уровень квалификации, наблюдается избыток специалистов в сфере бизнеса и администрации".

Численность официально зарегистрированных безработных, по данным Минтруда, на 6 марта составляет 802,4 тыс. человек. За неделю с 27 февраля по 6 марта их количество увеличилось на 0,6%.