Комитет Совфеда рекомендовал одобрить 13 марта закон о борьбе с фейковыми новостями

Авторами этой инициативы выступили глава комитета Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить на пленарном заседании в среду закон о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей.

Законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов: кого они могут коснуться?

Документом вводится запрет на "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

В случае обнаружения в интернете таких материалов, размещенных на информационном ресурсе, зарегистрированном в соответствии с законом РФ "О СМИ" в качестве сетевого издания, генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к этим сайтам. В свою очередь Роскомнадзор должен будет незамедлительно уведомить редакцию сетевого издания о необходимости удаления ложной информации и зафиксировать дату и время направления такого уведомления в информационной системе.

Редакция обязана будет незамедлительно с момента получения уведомления удалить указанную информацию. В противном случае Роскомнадзор направит по системе взаимодействия операторам связи "требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию". Оператор связи, получивший требование Роскомнадзора, будет обязан "незамедлительно ограничить доступ к соответствующему сетевому изданию". В случае, если владелец сайта удалил распространяемую им недостоверную информацию, он сможет уведомить об этом Роскомнадзор, который "после проведения проверки достоверности этого уведомления" незамедлительно сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Закон не касается традиционных медиа - то есть фактически всех СМИ, зарегистрированных в установленном порядке. Также нормы не будут распространяться на деятельность новостных агрегаторов в случае распространения на них фейков, поскольку для них уже предусмотрена значительная административная ответственность за неисполнение предписаний Роскомнадзора о нераспространении недостоверной информации.

Штрафы за нарушение запрета

Одновременно был одобрен закон, предусматривающий поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) об ответственности за распространение фейковых новостей. Штрафы установлены в диапазоне 30-100 тыс. рублей для граждан, 60-200 тыс. рублей для должностных лиц и 200-500 тыс. рублей для юрлиц с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

Устанавливается наказание за создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций путем распространения фейковых новостей. Штрафы для граждан предусматриваются в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В случаях, если в результате публикации ложной общественно значимой информации погибли люди, был причинен вред здоровью или имуществу, произошло массовое нарушение общественного порядка и безопасности или сбой в функционировании объектов транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, банков. Здесь штраф для граждан может составить от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц - от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей.