Песков не стал комментировать заявления спикера парламента Чечни о кровной мести

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментария заявления спикера парламента Чеченской республики об объявлении кровной мести одному из региональных блогеров, напомнив лишь, что подобная традиция не укладывается в правовое поле РФ. Вопрос об этом заявлении регионального парламентария задали представителю Кремля журналисты на брифинге во вторник.

"В целом, вы знаете, что в правовом поле такого понятия как традиция кровной мести нет, и вряд ли это может укладываться в правовое поле. Все-таки мы живем в правовом государстве", - сказал Песков.

При этом он добавил, что не готов комментировать суть этих заявлений чеченского парламентария. "Мне не известно об этом заявлении. Я его не видел сам, поэтому не возьмусь его комментировать", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил своим врагом блогера Тумсо Абдурахманова. Отмечалось, что парламентарий объявил чеченскому блогеру кровную месть, при этом подчеркнув, что убивать его не собирается.