Десяткам тысяч жителей Кирова сделан перерасчет в связи с двойной платой за вывоз ТБО

КИРОВ, 12 марта. /ТАСС/. Управляющая компания в Кирове сделала перерасчет коммунальных платежей десяткам тысяч жителей после начисленной ранее двойной платы за вывоз мусора. Об этом сообщил региональный координатор проекта "Чистая страна" Роман Титов в своем телеграм-канале.

Ранее Титов сообщал, что жители региона столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора. До 1 января вывоз ТКО оплачивался по общей квитанции, теперь эта строчка вынесена в отдельный платежный документ, однако в некоторых муниципалитетах строчка о вывозе мусора исчезла из общей платежки, а сумма за эту услуга осталась. По словам Титова, в Кирове управляющая компания Ленинского района не снизила плату в общей квитанции.

"Ленинская УК г. Кирова после инициированной активистами проверки надзорных органов провела перерасчет и в февральских квитанциях компенсировала жителям многоквартирных домов, находящихся у нее в управлении, незаконно начисленную двойную плату за мусор. Десятки тысяч людей получили или получат откорректированные после вмешательства "Чистой страны" квитанции", - сообщил Титов.

Он рассказал, что помимо Кирова двойные платежи за мусор были выявлены в городах Слободской и Вятские Поляны и шести районах области.

Ранее губернатор Кировской области поручил принимать жесткие меры реагирования вплоть до лишения лицензии к тем управляющим компаниям, которые начисляют гражданам двойную плату за вывоз коммунальных отходов.