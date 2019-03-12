Ветераны в Москве получат единовременную выплату до 10 тыс. рублей ко Дню Победы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Москвы предоставят ветеранам единовременную материальную помощь ко Дню Победы в размере от 3 до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

"Ко Дню Победы по традиции окажем единовременную материальную помощь ветеранам. Размер выплат - от 3 до 10 тысяч рублей", - написал он.

Ранее сообщалось, что мэр предложил учредить специальные гранты и конкурсы среди волонтерских организаций города по оказанию индивидуальной адресной поддержки ветеранам. Он также отметил необходимость дополнительного адресного обследования условий, в которых живут ветераны, для составления перечня необходимых им вещей и услуг.

Кроме того, мэр Москвы поручил столичному департаменту труда и социальной защиты населения проработать вопрос об увеличении количества времени обслуживания ветеранов сиделками до 10 часов в день. И пообещал в течение ближайших месяцев рассмотреть возможность увеличения ежемесячных выплат ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в Москве.