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Спор РФ и Украины о скифском золоте

Швыдкой заявил о наличии шансов вернуть скифское золото

Спецпредставитель президента уверен, что продолжение судебного процесса говорит о неоднозначности дела

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Продолжение судебного процесса по принадлежности экспонатов из коллекции скифского золота, которые крымские музеи в 2014 году отправили на выставку в Амстердам, оставляет шанс на решение в пользу России.

Такое мнение высказал ТАСС во вторник специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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Накануне в Апелляционном суде Амстердама прошли слушания по делу о скифском золоте, права на которое заявила Украина.

"Сам факт того, что идет судебный процесс, свидетельствует о том, что шансы [вернуть скифское золото у России] есть", - сказал Швыдкой.

Спецпредставитель отметил, что длительность судебного процесса "свидетельствует о том, что этот вопрос не имеет простого решения".

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Спор РФ и Украины о скифском золоте
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