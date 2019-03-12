Швыдкой заявил о наличии шансов вернуть скифское золото

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Продолжение судебного процесса по принадлежности экспонатов из коллекции скифского золота, которые крымские музеи в 2014 году отправили на выставку в Амстердам, оставляет шанс на решение в пользу России.
Такое мнение высказал ТАСС во вторник специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Накануне в Апелляционном суде Амстердама прошли слушания по делу о скифском золоте, права на которое заявила Украина.
"Сам факт того, что идет судебный процесс, свидетельствует о том, что шансы [вернуть скифское золото у России] есть", - сказал Швыдкой.
Спецпредставитель отметил, что длительность судебного процесса "свидетельствует о том, что этот вопрос не имеет простого решения".