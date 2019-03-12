Специалисты пока не установили причину заболевания суворовцев в Ульяновске

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Специалисты до сих пор не смогли найти причину заболевания воспитанников Суворовского училища в Ульяновске. Об этом сообщил во вторник журналистам в кулуарах заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе "О реализации в регионах ПФО мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов детей и молодежи и ее кадровому продвижению" губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

В начале февраля сообщалось, что паразитарное заболевание эхинококкоз выявлено у 26 человек, более 800 воспитанников и сотрудников училища проходили обследования. Позднее заместитель председателя парламента Ульяновской области Айрат Гибатдинов сообщил ТАСС, что число заболевших достигло 49.

"Мы не можем до сих пор определить, а причина-то в чем <…> Мы ожидаем не только окончания расследования, но и окончательного мнения специалистов, которые должны нам ответить, что это такое", - сказал Морозов.

Он уточнил, что сейчас признаки заболевания выявлены у более 40 человек. По словам губернатора, неоднократно высказывалась версия о передаче заболевания через продукты питания, но специалисты ее оспорили. "Все, что едят наши суворовцы, это хорошо прожаренная, хорошо пропаренная под высокими температурами пища", - пояснил он.

Морозов добавил, что эксперты обследовали часть города, где расположено училище. "И у нас нет больше никаких заболеваний ни в школах, ни на улице ни дети, ни взрослые не подхватили", - отметил губернатор.

По его словам, вопрос остается на особом контроле и ни один из заболевших не останется без внимания. "Мы встречались с руководителями Министерства обороны РФ, они приезжали, обсуждали вместе со мной ситуацию. Мы договорились о том, что они будут встречаться с родителями, они это сделали вместе с нами. Мы договорились о том, что всех ребят возьмут в Москву, чтобы провести более глубокое обследование - это все сделано", - сказал Морозов.