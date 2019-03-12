В петербургском Политехе стартовала российско-испанская Неделя языка и культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Первая российско-испанская Неделя языка и культуры стартовала в Санкт-Петербурге. Ее организаторами выступили Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Университет Кадиса.

"Программа первой Недели испанского языка и культуры достаточно насыщенная. Первым делом мы возложили цветы к памятнику испанскому и русскому инженеру, основателю высшего инженерного образования в России Августину Бетанкуру. Затем у нас проходит семинар о русско-испанском сотрудничестве в научной, образовательной и культурной сферах", - рассказал ТАСС профессор СПбПУ Дмитрий Кузнецов.

Неделя языка и культуры проходит при поддержке генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге, генерального консульства Испании в Москве, Института Сервантеса в Москве, Ассоциации испанистов в России. Ее программа также включает семинар по преподаванию испанского языка, мастер-классы по специализированному русско-испанскому переводу, фотовыставки, выступления испанских артистов, в том числе танцоров фламенко. Ключевым событием Недели станет мировая премьера шоу "Sentir de Cadi" коллектива Sonando al compás в сопровождении гитарного ансамбля и певцов фламенко.

Также желающие смогут посетить занятия по испанскому языку для начинающих.

"У нас очень продуктивные отношения с Санкт-Петербургским Политехническим университетом, они провели у нас неделю русского языка и культуры, и мы в ответ решили провести ответную неделю в Петербурге. Языки, в том числе русский и испанский, очень важны для трудоустройства выпускников. Так, испанский язык является средством общения, которое открывает выпускникам двери в международное сообщество испаноговорящих, насчитывающее более 600 млн человек", - рассказал ТАСС проректор по международным связям Университета Кадиса Хуан Карлос Гарсия Галиндо.