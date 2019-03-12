В ООН сообщили, что более 700 тыс. пенсионеров на Украине лишены доступа к пенсиям

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Более 700 тыс. пенсионеров на Украине не получают пенсии из-за проводимой правительством страны политики в отношении внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила во вторник на брифинге в Киеве глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер

"Такая ситуация сложилась с 2014 года и продолжается до сих пор, - сказала она. - Это является прямым результатом государственной политики, в соответствии с которой право на пенсии привязано к регистрации в качестве внутренне перемешенных лиц и к процедуре верификации, которая вытекает из такой привязки".

В этой связи мониторинговая миссия ООН призвала власти Украины немедленно отменить привязку к регистрации в качестве внутренне перемешенных лиц и установить одинаковый доступ к пенсиям для всех пенсионеров, независимо от места жительства.

"Эти люди платили деньги в систему, верили в эту систему, а теперь не могут получить то, что им принадлежит", - заключила Фрейзер.

По данным министерства социальной политики Украины, на начало ноября прошлого года на учете внутренне перемещенных лиц состояло более 1,5 млн переселенцев с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также из Крыма.