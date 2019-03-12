В Австрии разработают кодекс поведения для туристов при встрече с коровами

ВЕНА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийские власти разрабатывают кодекс поведения для туристов на высокогорных пастбищах во избежание несчастных случаев, при которых любители отдыха на природе могут пострадать от нападения крупного рогатого скота. Как сообщило ведомство федерального канцлера Австрии, в будущем каждый путешественник должен будет самостоятельно соблюдать правила осторожности при прогулках рядом со стадами коров.

Поводом для нововведения и поправок в законодательство стал вердикт суда в городе Инсбрук (федеральная земля Тироль), который в конце февраля 2019 года признал австрийского фермера виновным в гибели немецкой туристки от нападения коров и приговорил его к выплате штрафа в несколько сотен тысяч евро. Согласно материалам суда, в 2014 году 45-летняя туристка из Германии стала жертвой атаки агрессивных коров, когда гуляла с собакой по горным лугам в Альпах. Суд постановил, что фермер должен был позаботиться о том, чтобы его коровы не могли без присмотра гулять по пастбищу. Это решение вызвало недоумение в Австрии, профсоюзные объединения высказали опасение, что такой прецедент сделал незащищенными многих фермеров.

Правительство Австрии провело в понедельник специальное заседание с целью выработки законодательных мер, которые позволят урегулировать подобные случаи без крупных денежных штрафов. В кабинете министров отметили, что туризм и отгонное скотоводство на горных пастбищах традиционно сосуществуют в республике, поэтому необходимо обеспечить взаимодействие этих двух сфер в будущем. Цель новых мер заключается в том, чтобы повысить личную ответственность людей и одновременно обезопасить фермеров от непредвиденных расходов. Власти для этого определили пакет мероприятий из четырех пунктов по созданию правовых гарантий для работников животноводства и туристов.

"Кодекс поведения устанавливает нормы для гостей. Если они не будут следовать кодексу, то это повлечет для них негативные последствия в случае нанесения ущерба", - указал канцлер Австрии Себастьян Курц. План действий содержит рекомендации поведения для туристов, а также нормы установки предупреждающих знаков для фермеров. Кроме того, он затрагивает правила прогулки с собаками на пастбищах, которые часто становятся причиной агрессивного поведения коров. Окончательный вариант кодекса должен быть представлен в апреле 2019 года.

Проблема с агрессивным поведением коров оказалась в центре внимания в Австрии именно после несчастного случая летом 2014 года. Тирольские власти в результате трагедии распространили специальную памятку для туристов с правилами поведения путешественников при нахождении рядом с коровами, которые могут воспринимать человека как опасность для телят, проявлять агрессию по отношению к любопытным гостям и нападать на них. Несмотря на все усилия по разъяснению правил поведения вблизи животных, в 2017 году в горах после нападения сразу нескольких коров погибла вторая женщина, а затем целая группа туристов пострадала при такой же атаке.