Медведев поручил Минприроды проверить проект завода по розливу воды на Байкале

"Премьер-министр по телефону поручил главе Минприроды проверить на предмет соответствия самым строгим экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по розливу воды для экспорта ее в Китай", - сказал Осипов.

КРАСНОЯРСК 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который совершает рабочую поездку в Красноярский край, связался по телефону с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и дал поручение провести проверку строящегося завода по розливу воды на Байкале. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

Ранее во вторник этот вопрос был поднят на встрече Медведева с членами сборной команды РФ на Универсиаде-2019. Премьер согласился, что эта тема является очень острой, а также рассказал, что получил много обращений от граждан на этот счет. Он пообещал проверить соответствие проекта экологическим нормам, подчеркнув недопустимость ухудшения ситуации вокруг природы Байкала.

Строительство завода, которое ведет компания "Аквасиб", началось в январе 2019 года. Общий объем инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей, проектная мощность - 190 млн литров в год. Первая очередь будет введена в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность завод выйдет в 2021 году. Планируется, что 20% продукции пойдет на российский рынок, а 80% на экспорт - в Китай, Южную Корею, Монголию и другие страны.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основным владельцем ООО "Аквасиб" является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае. По заявлению юриста компании Аллы Коркиной, "Аквасиб" получила все документы, разрешающие проведение работ.