МВД активизировало борьбу с манипулированием сознанием подростков через соцсети

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. МВД России активизировало деятельность рабочей группы по предупреждению преступлений, вызванных манипулированием сознанием детей через соцсети. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил на совещании в Ижевске.

"В МВД России активизирована деятельность рабочей группы по выработке дополнительных мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием несовершеннолетних через социальные сети, - отметил он. - Решены вопросы направления в 2019 году несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, в лагеря военно-патриотической направленности".

Секретарь Совбеза РФ добавил, что Роскомнадзор также разместил на своем сайте алгоритм фильтрации интернет-трафика и подготовил методические рекомендации по реагированию в случае выявления в глобальной сети контента, распространение которого в России запрещено. Кроме того, в школах дополнительно установлены контент-фильтры, предотвращающие доступ к информации, несовместимой с целями и задачами образования и воспитания.

"В целом проводимая профилактическая работа позволила снизить почти на 18% количество групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также на 20% - количество преступлений, совершенных ими в группе совместно со взрослыми", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ. При этом он отметил недостаточно высокий уровень ведомственного контроля за реализацией планов проведения оперативно-профилактических мероприятий в местах массового досуга молодежи в Приволжском федеральном округе. Также Патрушев раскритиковал работу по профилактике наркомании среди молодежи округа.

Секретарь Совбеза РФ отметил необходимость завершить разработку проекта закона о государственной молодежной политике, что повысит эффективность работы с молодежью.